أسعار اللحوم الحية في وزارة الزراعة.. «أرخص لحمة في مصر»

أسعار اللحوم الحية في وزارة الزراعة يبحث الكثيرون عنها، لذا أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسعار اللحوم بمنافذها المنتشرة في المحافظات، بمناسبة عيد الأضحى 2022، لتقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بأكثر من 30%، إذ ترتفع أسعار اللحوم، بسبب زيادة الطلب عليها.

أسعار اللحوم الحية في وزارة الزراعة

ووفرت وزارة الزراعة، اللحوم الحية من الضأن والبقري والجاموسي في العديد من المنافذ بالقاهرة الكبرى والمحافظات، كما وفرت وزارة الزراعة آلاف رؤوس الماشية الحية والخراف، وتم طرحها من خلال قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأسعار مخفضة تقل عن المتاح في الأسواق الأخرى.

توفير اللحوم بأسعار 135 جنيها للكيلو الكندوز من الأبقار والجاموس

وقال المهندس سعيد الدسوقي مدير التسويق والمنافذ بقطاع إن أسعار اللحوم الكندوز تصل إلى 135 للكيلو من لحوم الأبقار والجاموس، أما أسعار اللحوم الضأن الحية فتم توفيرها بسعر 125 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أنها الأقل في الأسواق بين جميع المنافذ الحكومية والقطاع الخاص بأكثر من 30%، أما أماكن البيع فأكد أنها منتشرة في العديد من عواصم المحافظات وفي القاهرة تُباع بمنافذ منطقة الدقي بشارع نادي الصيد بجوار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتطرح وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الإنتاج بمنافذ متنقلة تجوب عواصم المدن وهدفها رفع العبء عن كاهل المواطنين، ويصل عددها إلى 409 منافذ متحركة على مستوى محافظات الجمهورية، وتضم المنافذ جميع أنواع السلع الغذائية سواء كانت دواجن أو لحوما أو أسماكا.

عناوين منافذ وزارة الزراعة في محافظتي القاهرة والجيزة

اما عناوين منافذ وزارة الزراعة في محافظتي القاهرة والجيزة فهي كالتالي منفذ المعادي بمنطقة كورنيش النيل بجانب مقر شرطة المسطحات المائية وفي منطقة وسط البلد في منفذ وزارة العدل بلاظوغلي بمقر الديوان العام، انا منفذ العبور فيتم العرض بسوق الجملة حيث تباع الخضراوات والفاكهة.

ومن بين المنافذ أيضا منفذ اتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة بشارع صلاح سالم ومنفذ وزارة الزراعة بمنطقة الدقي بجوار نادي الصيد وبالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.