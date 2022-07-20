رئيس الجمارك يتفقد مركز الخدمات اللوجيستية بالدخيلة ويكرم عاملا رفض رشوة

أجرى الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، أمس، زيارة تفقدية لمركز الخدمات اللوجيستية بميناء الدخيلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى ، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية المتابعة الميدانية ، وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على تفقد أحوال سير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي .

وفى بداية الجولة التقى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك مع اللواء بحر رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، حيث تم مناقشة تعزيز وتدعيم التعاون بين مصلحة الجمارك وقطاع النقل البحري من خلال تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، والتي تربط جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية واحدة، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

زيارة مقر مركز الخدمات اللوجيستية الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الدخيلة البحرى

ثم قام رئيس مصلحة الجمارك بزيارة مقر مركز الخدمات اللوجيستية الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الدخيلة البحرى وتفقد مراحل الإجراءات بالوارد والصادر وتحقق من سير وانتظام العمل بالمركز وخاصة عقب بدء تطبيق منظومة إدارة المخاطر الإلكترونية الجديدة بجمرك الدخيلة والتى تم تشكيل غرفة عمليات من إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك بالإشتراك مع مسئولى شركة MTS وشركة ويب فونتين المنفذة للمشروع داخل جمرك الدخيلة للعمل على سرعة حل اية مشاكل أو معوقات .

وأشار الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك إلى أن منظومة إدارة المخاطر الإلكترونية الجديدة تعتمد علي عدد من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات لتحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية ، وتسمح المنظومة بتحديد مؤشرات الخطورة وتصنيفها ووضع أوزان لها وفقًا لحجم تأثيرها المحتمل وتساعد على خفض زمن الافراج عن طريق التوسع في تطبيق المسار الأخضر للعملاء الملتزمين في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وفى نهاية الزيارة التقى الشحات غتورى بعدد من قيادات مصلحة الجمارك والعاملين بجمارك الدخيلة حيث أثنى على جهود العاملين المبذولة وحثهم على مواصلة البذل والعطاء والتفانى والإخلاص والعمل بروح الفريق من أجل مصلحة مصر الغالية، وناقش معهم معوقات ومشاكل العمل ومشاكل العاملين ومقترحاتهم لتطوير العمل، ووجه بتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة بميناء الدخيلة .

كما قام بتكريم بعض العاملين بمصلحة الجمارك لكفاءتهم ونزاهتهم وتميزهم ومساهمتهم فى تطوير أداء العمل، وخاصة هشام بدر الذى رفض قبول رشوة بمبلغ 350 ألف جنيه مقابل مساعدة أحد المستخلصين فى التهريب وتم تسليمه شهادة تقدير من رئيس مصلحة الجمارك وترقيته لدرجة مدير ادارة وطلب من قياداته العرض لمكافأته ماليا كما سيتم تكريمه من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية.