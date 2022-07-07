عاجل.. ننشر القائمة الكاملة للسلع المعفاة من الجمارك (مستندات)

حصلت «الوطن»، على صورة من منشور التعريفات رقم 47 لسنة 2022، بشأن قوائم السلع التي جرى تخفيضها بجدول التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (218) لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ)، بتاريخ 7 يونيو الماضي، بمناسبة صدور التعريفة الجمركية المنسقة للعام الجاري، وتيسيرا على المجتمع التجاري وأصحاب الشأن، والمواقع الجمركية المختصة، وتحقيق الشفافية، وإحكام الرقابة الجمركية، وتشجيع الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

ومن شأن دخول هذه القائمة من السلع، معفاة من التعريفة الجمركية، أن تصل إلى المستهلك بأسعار مخفضة، لعدم تحميلها برسوم وتعريفات مالية، من مصلحة الجمارك المصرية.

أبرزها أجهزة الغسيل الكلوي وعصيان المشي

وعندما تنخفض قيمة الجمرك، أو يتم إعفائها من على عدد من المنتجات، تصل إلى المستهلك بسعر منخفض، لأنها لم يتم فرض عليها رسوم جمركية، أما التي يفرض عليها جمارك هي تصل للمستهلك بأسعار أعلى بسبب الرسوم عليها.

وجاءت عدد من السلع المهمة والطبية، التي تخل في حيز الإعفاء الجمركي لصالح المواطنين، ومنها عدد من المواد الدوائية ومستلزمات أجهزة العسيل الكلوي والعصيان الخاصة بالمشي.