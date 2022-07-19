اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: توفير كواشف طبية بالصيدليات قريبا   

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن هناك قفزة عالمية في انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الزيادة في الإصابات متوقعة وخاصة في فصل الخريف.

وأوضح «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، أن هناك عدة أسباب لانتشار فيروس كورونا منها ضعف الوعي المجتمعي، وقدرة الفيروس على التحول وقدرته على الانتشار، لافتا إلى أن التحول الحالي للفيروس هو تحول سريع الانتشار ولكن الأعراض ضعيفة والإصابات معظمها بسيطة إلى متوسطة.

العزل تحول إلى 5 أيام فقط

وأشار «حسني» إلى أن المتحور الموجود حاليا في مصر معروف وهو نفس الفيروس الذي بدأ منذ سنوات، لافتا إلى أن قدرة الفيروس على التعايش دخل الجسم والانتشار والعدوى أصبحت أقل وتحول العزل إلى 5 أيام فقط ويمكن للمريض بعد زوال الأعراض أن يمارس حياته الطبيعة ولكن مع ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام.

وتابع الدكتور حسام حسني، «أبرز الأعراض حاليا هي ارتفاع درجة الحرارة واستمرارها لمدة من 24 إلى 72 ساعة، ثم آلام في الحلق وصعوبة في البلع مع كحة بسيطة، وبعض الإصابات بآلام في البطن وغثيان ولكن العلاج يؤثر عليها ويسهم في تمام الشفاء بشكل سريع».

كواشف كورونا ستوفر بالصيدليات

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن كواشف كورونا وقريبا ستوفرها وزارة الصحة على مستوى صيدليات الجمهورية، واستعماله كمسحة سريعة لحين إجراء الفحص الطبي الشامل، لافتا إلى أن بروتوكول العلاج المتبع في علاج كورونا لم يتغير كثيرا من حيث المادة الفعالة والتغير فقط في الأسماء التجارية.