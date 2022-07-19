قافلة طبية تنموية شاملة لجامعة الأزهر لخدمة أهالي «الأباجية» بالقاهرة

أطلقت جامعة الأزهر قافلة طبية تنموية شاملة في مركز شباب «الأباجية»، بنطاق حي الخليفة، في محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين جامعة الأزهر والمحافظة.

التخصصات الطبية في القافلة

وتشمل القافلة الطبية عدة أنشطة وخدمات لقاطني حي الخليفة ومصر القديمة وهي على النحو التالي:

- كشف طبي وعلاج مجاني

- إجراء تحاليل طبية

- إجراء تحويلات العمليات الكبرى لمستشفيات جامعة الأزهر

- عقد عدد من الندوات التوعوية

- تنظيم حملات توعية للم الشمل ومكافحة التطرف

- توزيع مساعدات على الأسر الأكثر احتياجاً

- دراسات نفسية واجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن

- ورش عمل

- اختبارات محو أمية

تقديم الدعم الصحى للمواطنين

وأكدت محافظة القاهرة، في بيان أصدرته قبل قليل، أن القافلة الطبية التنموية الشاملة في منطقة «الأباجية»، تأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين محافظة القاهرة وجامعة الأزهر، لخدمة أبناء العاصمة، وتقديم الدعم الصحي والاجتماعي والتوعوي لهم، حيث استقبلت القافلة حتى الآن عدداً كبيراً من المواطنين من مختلف الأعمار، وتم إجراء الكشف الطبي عليهم، كما تم إجراء التحاليل اللازمة، وتقديم العلاج مجاناً للحالات التي تتطلب ذلك.