رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر، زادت عليه عمليات البحث مؤخرا، خاصة أن أعمال التصحيح بدأت منذ يوم السبت الماضي، وتستغرق 5 أيام، لتبدأ بعدها عملية الرصد ومراجعة التصحيح، وفقا لما أعلنه الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية، في تصريح سابق لـ«الوطن».

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر

عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر موقع بوابة الأزهر، فقد ذكر الشيخ أحمد عبدالعظيم، أنه سيتمّ تحديده عقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة، واعتمادها، من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أو من ينوب عنه، ثم الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية، وإتاحة النتيجة للطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أو من خلال المعاهد الأزهرية مباشرة.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

كشفت مصادر مطلعة أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر، ستعلن برقم الجلوس بنهاية شهر يوليو الجاري، وقد أكّد قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق، أنه يمكن الاستعلام من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــا.

خطوات الحصول على النتيجة

وبخصوص خطوات الحصول على نتيحة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر ورابطه من هنـــا فقد حدد قطاع المعاهد الأزهرية، أنَّه من خلال تلك الخطوات التالية:

1- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

2- تم اختيار نتائج الامتحانات.

3- يتم إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

4- يتم تحديد الشعبة «علمية أو أدبية».

5- اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها.