وفاة والد الموزع إسلام ساسو.. الجنازة عقب صلاة الظهر من صفط اللبن

أعلن موزع المهرجانات الشهير إسلام ساسو عن وفاة والده بعد صراع مع المرض منذ قليل.

إسلام ساسو: العزاء بعد صلاة المغرب في شارع زكي خليل

كتب ساسو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أبو إسلام ساسو، الدفنة بعد صلاة الظهر من صفط اللبن موقف الأوتوبيس، والعزاء بعد صلاة المغرب في شارع زكي خليل - فرن أبو حديدة صفط اللبن».

كان إسلام ساسو قد وزَّع مؤخرا أغنية الفنان محمد نور الجديدة سداح مداح الذي كانت أولى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي طرحت أولى أغنياته منذ أيام قليلة.