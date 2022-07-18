إسلام ساسو يرد على منتقديه بسبب أغاني المهرجانات: ياريت بلاش كلام كتير

علق الموزع إسلام ساسو على حالة الجدل المثارة خلال الفترة الماضية، بسبب عمله في أغاني المهرجانات وانتشارها، مما أدى إلى تنصيفه بأنه موزع مهرجانات فقط.

وكتب إسلام ساسو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بعد احترامي لكل الموزعين اللي في المجال كلهم، أنا اسمي إسلام ساسو وفي المجال بقالي 12 سنة، اشتغلت كل الألوان وكل الاستايلات شعبي ومهرجانات وكلاسيك ودراما».

«ساسو»: ياريت بلاش كلام كتير

واستطرد «ساسو»: «أكتر ستايل نجح واتحبيت فيه هو الرقص والدلع ومش معنى إني بعمل ده إني مش بعمل غيره، بس هو الجمهور اللي بيحكمك تشتغل بيه لأنه حبك فيه، والحمد لله أنا أكتر حد جبت أرقام في الحتة دي واليوتيوب والشارع وكل حاجة تثبت ده، فياريت كلام كتير ولوكلوك بلاش، كل واحد عارف مصلحته فين وأدرى بيها».

تعاون إسلام ساسو مع محمد نور

يذكر أن الموزع إسلام ساسو تعاون مؤخرًا في أغنية «سداح مداح» مع الفنان محمد نور، التي طُرحت خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحًا كبيرًا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وكان «ساسو» أعلن عن الأغنية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «سداح مداح على كل المنصات لمحمد نور، كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيعي».