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مصر تدين الهجوم الإرهابي على قوات الشرطة العراقية

كتب:

نرمين عفيفي
08:23 ص | الأربعاء 20 يوليو 2022
الخارجية المصرية

الخارجية المصرية

أعربت مصر، اليوم 20 يوليو الجاري، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف عناصر من قوات الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين. وتتقدم مصر بخالص التعازي للعراق الشقيق ولذوي الضحايا.

وتمنت الخارجية المصرية في بيان لها الشفاء العاجل لكل المُصابين؛ ومعربة عن تضامنها ودعمها للعراق في مواجهة كل صور الإرهاب والعنف والتطرف.

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