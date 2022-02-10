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مصر تدين هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبهى الدولي: عمل إرهابي دنيء

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الوطن
03:03 م | الخميس 10 فبراير 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن بالغ إدانتها لمواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي اليوم بطائرة مُسيرة نجحت الدفاعات السعودية في تدميرها.

رفض مصري لإرهاب ميليشيا الحوثي

وجددت مصر رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة، التي تُمثل تهديدًا صريحًا لأمن واستقرار السعودية، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، فضلًا عما تُشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية، وسلامة المدنيين.

تضامن مصري مع السعودية

وأكدت مصر مُجددًا، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، مُتمنية الشفاء العاجل لجميع المُصابين.

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