إحباط هجوم إرهابي ضد صحفيين روس في برلين.. والعثور على جسم مشبوه
والسلطات الألمانية تفتح تحقيق جنائي فى الحادث
كتب:
سحر المكاوى
12:36 م | السبت 07 مايو 2022
الشرطة الألمانية
أعلنت السفارة الروسية في ألمانيا أنَّه تمّ إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات ضد صحفيي وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم في برلين، وفقًا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.
السلطات الألمانية تفتح تحقيقا جنائيا في الحادث
وجرى العثور على جسم مشبوه في المبنى الذي يعيش فيه الصحفيين في ألمانيا وبعد عمليات التحقق أكّد خبراء المتفجرات أنَّها عبوة ناسفة مزروعة في محراب المبنى.
عبوة مشبوهة في مبنى يضم مكتبا لوكالة أنباء روسية
فيما أعلنت السلطات الألمانية فتح تحقيق جنائي في العثور على عبوة مشبوهة في مبنى يضم مكتبا لوكالة الأنباء الروسية في برلين أمس، وفقًا لقناة «سكاي نيوز» عربية.