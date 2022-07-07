انتهاء امتحانات كليات جامعة القاهرة وإعلان النتائج بعد التصحيح والرصد

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببعض الكليات بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استمرار أعمال الكنترول ومراجعة النتائج بالكليات، واستكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية في كل الكليات تباعًا.

الخشت: إتاحة جميع النتائج إلكترونيًا على مواقع الكليات بعد رصدها ومراجعتها بدقة

ووجّه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات بسرعة إعلان النتائج، والانتهاء مبكرًا من نتائج طلاب السنوات النهائية لسرعة تجهيز الأوراق والتقديم للخدمة العسكرية، على أن تكون جميع النتائج متاحة إلكترونيًا على موقع الكلية، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

الخشت: إعلان نتائج الامتحانات بالكليات التي انتهت من التصحيح والرصد والمراجعة

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات، وعدم رصد أية وقائع لتسريب الامتحانات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، فضلا عن مراعاة الامتحانات لقدرات جميع الطلاب وقياس المستويات المتعددة.

سرعة إعلان النتائج للفرق النهائية

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022 أدّاها ربع مليون طالب وطالبة بجميع كليات جامعة القاهرة ومعاهدها، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية لشكل ومضمون الورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.