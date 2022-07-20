وفاة الدكتور أحمد مرسي أحد رواد الأدب الشعبي في مصر

توفي اليوم، الدكتور أحمد مرسي أحد رواد الأدب الشعبي في مصر، وتشيع جنازته اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، حسبما أعلن نجله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والدكتور أحمد مرسي هو أحد رواد الأدب الشعبي والفلكلور المصري، وهو أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، وشغل منصب رئيس دار الكتب والوثائق القومية.

إنجازات كبيرة

وللعالم الراحل إنجازات كبيرة في مجال حفظ الفلكلور المصري، وأبرزها قيادته للوفد المصري لتسجيل الأراجوز كفلكلور مصري في اليونيسكو وهو من مواليد 1 يناير 1944، كفر الشيخ ويبلغ من العمر 78 عاما.

حصل الراحل على ليسانس اللغة العربية، من كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1963، ثم ماجستير فى الآداب قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1966 ثم دكتوراه فى الآداب مع مرتبة الشرف «أدب شعبى» قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة.

تدرج في المناصب الأكاديمية من معيد بكلية الآداب وصولًا لرئيس قسم اللغة العربية، بكلية الآداب من عام 93 وحتى 1994 ثم ندبه عميدا لآداب بنى سويف من عام 1985 حتى 1987 ثم ندبه عميد المعهد العالى للفنون الشعبية من عام 1981 حتى 1987.

كما درس في عدد من الجامعات الأجنبية، وقدم عددا من الكتب والدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال التراث والفلكلور وحاز على جوائز كثيرة من مصر وبعض الدول خلال مسيرته الطويلة، وهو عضو بعدد من الهيئات والمجالس أبرزها المجلس الأعلى للثقافة.