جامعة القاهرة تنظم دورة لـ360 متدربا لإعداد أخصائيي تخاطب

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية، دورة تدريبية بعنوان «إعداد أخصائي التخاطب الشاملة».

تطوير الطلاب والخريجين

وقال الدكتور محمد الخشت، إنّ الدورة التدريبية ضمّت 360 متدربًا من مختلف الجامعات المصرية، واستهدفت إكساب العاملين ومن يرغبون بالعمل في مجال التربية الخاصة، مهارات التخاطب واللغة، والتدريب عليها، وإعداد أخصائيي تخاطب متميزين وعلى درجة كبيرة من الكفاءة والوعي.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أنّ التدريب تضمّن عدة محاور، أهمها مقدمة عن علم التخاطب للتعريف به، واضطرابات النطق والكلام والصوت، واللغة، ودراسة الحالة، واختبارات التقييم والترخيص، والبرامج التأهيلية للتخاطب.

دعم التخطيط الاستراتيجي

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنّ جامعة القاهرة تنظم بشكل مستمر العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المجالات، بهدف المساهمة في تطوير الذات لدى الطلاب والخريجين، ورفع مستوى أدائهم العملي، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبلهم، وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

الطفل الموهوب

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان عزام، عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، إنّ الدورة التدريبية الخاصة بإعداد أخصائي التخاطب الشاملة، تم التدريب فيها من خلال نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس متخصصين من الكلية، مشيرة إلى تنظيم الكلية أداء لدورها المجتمعي العديد من الفعاليات، منها دورة بعنوان «فلسفة منتسوري»، والموافقة على تنظيم مبادرة بعنوان «أطفالنا مستقبلنا»، تستهدف الأطفال ذوي الهمم برياض الأطفال والمراكز التخصصية للارتقاء بهم، إضافة إلى العديد من الأنشطة الصيفية للأطفال تحت شعار «الطفل الموهوب» وتطبيق قياسات نفسية وتربوية للأطفال.