تحرير 5 محاضر ضد أصحاب محطات وقود لعدم الإعلان عن الأسعار بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المحددة ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة على محطات الوقود

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين الحسينية حملة تفتيشية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله ومفتشي الإدارة، وأسفرت عن تحرير محضر رقم 5475 جنح صان الحجر ضد «ش.س.ع» صاحب محطة وقود سيارات بصان الحجر، وذلك لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما حررت الحملة محضرًا ضد «د م . ا . ب» صاحب طلمبة رصيف بناحية عزبة التوايهة في صان الحجر وذلك لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختص، وتحرير محضرًا برقم 5477 جنح صان الحجر ضد «ع . ص .ع» صاحب محطة وقود سيارات لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير محضرين برقم 5478 و5479 جنح صان الحجر ضد كلا من «ع. ا. ب» و«ط. ص. ن»، بسبب إدارتهما لـ«طلمبتين» رصيف بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير محاضر برقم 5480 و5481 و5482 جنح صان الحجر، ضد «ا.م.ا» و«ا.س» و«ا.س.ت »، لامتلاكهم محطات وقود سيارات وإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة.

تحرير 7 محاضر ضد أصحاب مخابز

كما تم تحرير 7 محاضر ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم تقديم بون للمواطنين من مكينه المخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وبيانات المخبز بالإضافة إلى عدم نظافة أواني العجين.