«تموين الدقهلية» تضبط 49 مخالفة في حملاتها على المخابز والأسواق

شنت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم، حملة تفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، لمتابعة الأسعار وضبط المتلاعبين من التجار.

ضبط 49 مخالفة بالمخابز وأسواق الدقهلية

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين في الدقهلية، إنه تم ضبط 49 مخالفة تموينية في حملات المديرية على المخابز والأسواق، وذلك بالمرور على مراكز بندر المنصورة وشربين وميت غمر وأجا.

ونوه في تصريح لـ«الوطن» بأن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 49 مخالفة تموينية، مشيرًا إلى أن مخالفات المخابز البلدية جاءت كالتالى:

- 9 محاضر نقص وزن في رغيف العيش البلدي والمحدد وزنه رسميًا بـ90 جرامًا.

- عدد 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- 4 محاضر عدم وجود سجل.

- 1 محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

- 1 محضر تصرف في دقيق مدعم.

- 1 محضر تجميع دقيق.

- 1 محضر عدم وجود ميزان حساس.

- 2 محضر امتناع عن البيع.

وفيما يتعلق بمخالفات الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار، قال «دايرة»، إن بيان المخالفات جاءت كالتالي:

- 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

- عدد 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- 1 محضر عدم حمل شهادة صحية.

- 1 محضر استخدام في غير الغرض.

- 1 محضر عدم إعلان عن المخازن.

- عدد 6 محاضر عدم توريد أقماح.

- 1 محضر سلع مجهولة المصدر.

- عدد 2 محضر مخالفة قانون حماية المستهلك.

التحفظ على أطنان من السلع الفاسدة

وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية إلى أنه تم التحفظ على 1 طن جبن، و1 طن خل، و2 أسطوانة غاز منزلية، فضلا عن التحفظ على كمية كبيرة من القمح بقيمة 77 ألفًا و880 جنيهًا.

وأكد «دايرة»، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا استمرار مديرية التموين بالدقهلية في جهودها للحفاظ على الدعم وضبط الأسواق.