ضبط 900 لتر بنزين داخل محطات وقود دون ترخيص بأبوكبير

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط محطة وقود دون ترخيص بأبوكبير

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبوكبير بحملة تموينية على محطات الوقود برئاسة محمد محيي رئيس الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير محضر لأحد الأشخاص لتشغيله طلمبة تمويل سيارات وبها تنكات تحت الأرض داخل محل وتم التحفظ على 400 لتر «بنزين 80»، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محطة تمويل سيارات داخل محل بقرية هربيط لتشغيله محطة دون ترخيص وتم التحفظ على 500 لتر بنزين 80 .

ضبط مخزن مواد غذائية

وفي وقت سابق شنت إدارة تموين الزقازيق، برئاسة جابر مأمون، مدير الإدارة، حملة على مخازن المواد الغذائية، وتم تحرير محضر غش تجاري ضد أحد أصحاب المخازن، وتم ضبط 1824 عبوة عصير نكتار تفاح بأحد مخازن المواد الغذائية لاحتوائها على رواسب مضرة بالصحة، كما قامت إدارة تموين بلبيس بالتفتيش على مصنع لإنتاج البسكويت، وتم تحرير المحضر رقم 19390 ضد صاحب مصنع لإدارته للمصنع دون ترخيص، وتم التحفظ على 500 كرتونة بسكويت وطنين دقيق 72% وطنين سكر أبيض وطن عجوة.