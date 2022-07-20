طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان مادة الاقتصاد

أدى طلاب الثانوية العامة المكفوفين الامتحان في مادة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

حجازي: لجان امتحانات الثانوية للمكفوفين مؤمنة تماما

وقال حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنة بالكامل بدءً من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فأن نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، نبه على لجان مدارس «المتفوقين STEM» بأن أيام امتحانات الثانوية العامة لهذه المدارس سارية في مواعدها، على أن يكون يوم السبت هو آخر أيام الامتحانات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط، ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، فيما تابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير مكفوفين، وعددهم 25 لجنة فى 23 محافظة،ولم تتلق أي ملاحظات.

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «علوم» الامتحان في مادة «الأحياء»، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة «الرياضيات» الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة «الشعبة الأدبية» الامتحان في مادة «الفلسفة والمنطق»، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس «المتفوقين STEM» شعبة العلوم الامتحان في مادة «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الأحياء والجيولوجيا»، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس «المتفوقين STEM» شعبة الرياضيات الامتحان في مادة «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الرياضيات».