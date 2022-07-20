قرارات التعليم حول امتحان الفيزياء داخل سيارة.. تحويل للنيابة واتهامات بتكدير السلم العام

قرارات التعليم حول امتحان الفيزياء داخل سيارة، أعلن عنها اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كما أعلن عن التفاصيل الكاملة لواقعة تصوير ورقة أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة، والمتورطين في الواقعة والعقوبات والإجراءات القانونية ضد المتورطين، وهم: ولي أمر الطالب، ورئيس اللجنة، والطالب.

وأضاف وزير التربية والتعليم في فيديو تم بثه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بشأن قرارات التعليم حول امتحان الفيزياء داخل سيارة، أن وزارة الداخلية كشفت ملابسات الواقعة: «تقرير التحقيقات الخاص بالواقعة يتضمن 50 صفحة، وتم تقييد الحالة كمخالفة طلابية وفق القانون، والطالب هو ز. أ. م. ح، بالصف الثالث الثانوي، يؤدي امتحان الثانوية العامة بلجنة أبو زعبل التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، وكذلك رئيس اللجنة وهو معلم لغة عربية بإدارة بلبيس التعليمية ومنتدب لرئاسة اللجنة».

وتابع: «الطالب حاز وشرع في استخدام هاتف محمول وسماعة أذن وساعة سمارت خلال أداء امتحان مادة الديناميكا، وتم ضبطه، ورئيس اللجنة قام بالاستيلاء على ورقة أسئلة الفيزياء دون وجه حق في بداية وقت الامتحان، وأعطاها إلى مجهول لتوصيلها إلى ولي أمر الطالب بغرض إحداث البلبلة، وقام ولي الأمر بتصوير الورقة وإعادتها خلال دقائق لرئيس اللجنة، وقبل رئيس اللجنة أخذ رشوة مقابل ذلك، والتستر على الطالب، وعدم تحرير محضر له خلال امتحان الديناميكا».

قرارات التعليم حول امتحان الفيزياء داخل سيارة.. التحويل للنيابة

وأضاف الوزير: «رئيس اللجنة قام بواجبه في الإبلاغ عن الطالب في واقعة الديناميكا، لكنه قام بتبديد الأحراز بغرض إخفاء معالم الجريمة، وبناء عليه قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء امتحان الطالب في جميع مواد الدور الأول وحرمانه من أداء امتحان الدور الثاني، مع منعه من دخول الامتحان في العالم التالي وإحالته للنيابة العامة، ومجازاة رئيس اللجنة بخصم شهرين من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، والتحويل للنيابة العامة، وتم ضبطه وإحضاره، وكذلك ولي الأمر لأنه المسؤول المباشر عن السيارة، وإحالته للنيابة».

وزير التعليم: الامتحان أفضل من الأعوام الماضية

وعن قرارات التعليم حول امتحان الفيزياء داخل سيارة، لفت الوزير إلى أن ولي الأمر والطالب ورئيس اللجنة يواجهون تهمة الإساءة للدولة وتكدير السلم العام، وتصوير ونشر الامتحان، مؤكدا أن الدولة تراقب الأمور جيدا، والامتحان أفضل من الأعوام الماضية.