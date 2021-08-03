طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين والمتفوقين يمتحنون الأحياء والجيولوجيا

أدى 225 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة الفلسفة والمنطق، كما أدى 1179طالبًا وطالبة بمدارس STEM الامتحان، حيث أدى621 طالبًا وطالبة امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء و الجيولوجيا، وأدى 558 طالبًا وطالبة امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات، وذلك في اليوم الثامن عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020-2021.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وفي أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكّد حجازي، أنَ امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن عشر لطلاب مدارس المكفوفين ، وطلاب مدارس «STEM»، سارت بشكل جيد؛ حيث اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر، أنَّ يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021 هو نهاية امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي 2021، حيث يؤدي 1179طالبًا وطالبة بمدارس «STEM» امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء، والفيزياء.