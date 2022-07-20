محاولات لإنقاذ شاب صعد أعلى برج إرسال للمطالبة بوحدة سكنية في الطور.. «لا يستحق»

تشهد مدينة طور سيناء، محاولة إنقاذ شاب في العقد الرابع من العمر، صعد إلى برج الإرسال الخاص بمرفق إسعاف جنوب سيناء بمدينة الطور، للمطالبة بالحصول على وحدة سكنية.

بلاغ بصعود شاب أعلى برج إرسال الإسعاف

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من اللواء عبد الرحمن مأمون، مساعد مدير الأمن، يفيد صعود شاب يدعى «محمد أبو إسكندر»، بدون عمل، فوق برج الإرسال الخاص بالإسعاف، حيث تسلل من فوق السور الخلفي لمديرية الصحة، ونجح في الصعود إلى قمة البرج الذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من 45 مترا.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، والقيادات الأمنية برئاسة اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، وتجري الآن محاولات لإقناع الشاب بالنزول قبل أن ترتفع درجة الحرارة ويسقط بسبب الحر الشديد.

الشاب لا يستحق ولا تنطبق عليه الشروط

وقال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الشباب يطالب بشقة وهو غير مستحق ولا تنطبق عليه الشروط الخاصة بالإسكان، موضحا أن رئيس مدينة الطور قال إن الشاب محمد أبو اسكندر حصل على كشك ومحل في السوق الحضري بسوق بدر الجديد، موضحا أن هناك محاولات تجري الآن لمحاولة مساعدته في عدم إلقاء نفسه من أعلى البرج.

وقال مصدر، رفض ذكر اسمه، إن الشاب نجح في التسلل خلسة من خلف المقابر بالمنطقة، وصعد إلى برج الإرسال المرتفع ويحمل معه حقيبة مزودة بمياه شرب وطعام، حتى يستجيب المسئولين لمطالبه بالحصول على وحدة سكنية.

انتقال سيارات الدفاع المدني لمكان الواقعة

وقامت محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء، بإحضار مراتب وسيارات الدفاع المدني لمساعدة الشاب في النزول من البرج، خاصة أن درجة الحرارة 32 حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى 35 درجة في الواحدة ظهرا.