بعد ظهوره في الصين.. أعراض مرض «الموت الأسود»

رصدت السلطات الصينية، أول حالة إصابة بمرض الطاعون الدبلي، المعروف باسم «الموت الأسود»، شمال غرب البلاد في مدينة ينتشوان بمنطقة «نينغشيا»، في وقت يواجه العالم ظهور عددا من الأمراض الجديدة.

ولم يكد يفيق من جائحة كورونا، حيث أثار الإعلان عن تسجيل الصين، أول إصابة بالمرض، القلق عالميا، وسط تزايد البحث عن أعراض «الموت الأسود».

أعراض «الموت الأسود».. شبيهة بالأنفلونزا

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الطاعون الدبلي، هو أكثر أشكال الطاعون شيوعًا وينتج عن لدغة برغوث مصاب، وعادة ما تظهر على المصابين بالمرض أعراض شبيهة بالأنفلونزا بعد يومين إلى ثلاثة أيام من الإصابة وتكون كالتالي:

- يصاب الأشخاص المصابون بالطاعون بمرض حموي حاد.

- يصاب الشخص بأعراض جهازية أخرى غير محددة بعد فترة حضانة من يوم إلى سبعة أيام.

- ظهور مفاجئ للحمى.

- قشعريرة.

- آلام في الرأس والجسم.

- ضعف عام.

- قيء وغثيان.

- يصاب الأفراد بالغدد الليمفاوية المتورمة المؤلمة، التي تسمى «الدبلات» وهي بحجم بيضة الدجاج تقريبا وتقع في الإبط أو الفخذ أو الرقبة.

الطاعون الدبلي عرف باسم «الموت الأسود» خلال القرن الرابع عشر

وعُرف الطاعون الدبلي باسم «الموت الأسود» خلال القرن الرابع عشر، وتسبب في وفاة أكثر من 50 مليون شخص في أوروبا، وتاريخياً، كان الطاعون مسؤولاً عن انتشار الأوبئة مع ارتفاع معدل الوفيات.

وينتج الطاعون عن بكتيريا اليرسينيا الطاعونية، وهي بكتيريا حيوانية المنشأ توجد عادة في الثدييات الصغيرة والبراغيث

وغالبًا ما تظهر الأعراض على الأشخاص المصابين بـ الموت الأسود بعد فترة حضانة من يوم إلى سبعة أيام، و تبلغ نسبة إماتة الحالات بالموت الأسود من 30٪ إلى 60٪ .