محمد البرغوثي: الحوار الوطني يسير في مساره الصحيح

قال الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، إن فكرة الحوار أمر مهم وكان يجب أن تكون موجودة منذ زمن، وتأخرت كثيرا ويجب مشاركة القوى المختلفة اليسارية واليمينية ليتحمل الجميع مسؤوليته، وليؤدي الجميع دوره ويقوم بواجبه، لتحديد المسار السياسي والاقتصادي، وتحديد الاتفاق على خطوط عامة ورئيسية في ظل الأزمات التي يتعرض لها العالم؛ التي تضرب الاقتصاديات المتوسطة والهشة.

وجوب المشاركة في الحوار الوطني

وأضاف «البرغوثي»، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن يشارك الجميع في الحوار الوطني، ولا يوجد مخلوق أو مؤسسة واحدة في البلد أيا كانت باستطاعتها وضع حلول للأزمات لأنها فوق الطاقة، ولا يوجد حتى قدرة لمؤسسة وحيدة أو شخص وضع تصور أو توصيف للأزمة، مؤكدا أن الحوار الوطني يسير في الاتجاه الصحيح حتى الآن.

كارثة الإدمان

وأوضح الكاتب الصحفي، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ووضع قانون جديد أمر شديد الأهمية، بجانب وجود مشاكل اجتماعية شديدة الخطورة مثل وجود قنبلة اجتماعية في منتهى الخطورة وهي الإدمان وتأجيل هذا سيؤدي إلى كوارث بجانب وجود مخدرات مخلقة كيميائية أدت إلى كوارث خطيرة ومجازر، مؤكدا أن قوى الضبط الاجتماعي لم تقم بدورها، مشيرا إلى وجود تربح بين قوى الضبط الاجتماعي والإدمان.

عين المسؤول

وتابع الكاتب الصحفي: «أنا بعتبر نفسي عين المسؤول لأن مش كل أجهزتك تقدر توصلك، أنا أقدر أحط إيدي على قضايا في منتهى الخطورة والأهمية ومبقاش في فوضى إعلامية وبنقدر نتأكد من المعلومة محدش هيختلق، المواطن بقى قايم بدوره أصلا حاليا بالنشر والوضع على مواقع التواصل الاجتماعي».