عضو «الحوار الوطني»: اتفقنا على 3 محاور رئيسية للنقاش اليوم

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه جرى الاتفاق على 3 محاور هي السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحوار الوطني، وسيتم مناقشة حقوق الإنسان، ومباشرة الحقوق السياسية والمحليات، مشيرا إلى تلقي مجلس الحوار الوطني عدة اقتراحات وآراء من 96 ألف شخص.

وضع جدول للمحور السياسي

وأضاف «عبد القوي» خلال استضافته في برنامج «المواجهة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه سيجر وضع جدول مناقشة المحور السياسي، لكن المحاور الاقتصادية والاجتماعية، سيتم مناقشتها الفترة المقبلة مع استدعاء المتخصصين وأصحاب الرأي والفكر.

أعضاء الحوار الوطني

أوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس يضم 27 عضوا، ويتم مناقشة جميع الآراء، وستستمر الجلسات الفترة المقبلة، متابعا: «يهمنا ننجز، بس المهم يخرج منتج جيد، والمجتمع كله منتظر النتيجة ورئيس الدولة، واحنا مش بنسرع ولا بنبطأ، عايزين المجتمع والدولة المصرية تستفيد، المعارضة جزء من النظام السياسي، والنظام قائم على التعددية السياسية، وضروري المعارضة تنتقد إيجابيا، وتحط حلول، ودي معارضة بنشجعها، وعاوزين نقوي الأحزاب السياسية، والدولة والرئيس بيهدف إلى أن يكون هناك تعددية والرأي والرأي الآخر».

دعوة للمشاركة في الحوار الوطني

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إلى عقد حوار وطني موسع، خلال إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي، بحضور رموز المعارضة المصرية، وعلى رأسها حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة ومرشح الانتخابات الرئاسية الأسبق.