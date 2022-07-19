برلماني: المشاركة في الحوار الوطني متاحة للحاصلين على العفو الرئاسي

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه سيجري تنظيم جلسات متعاقبة لمجلس أمناء الحوار الوطني لعرض كل الاقتراحات، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن اللجان الاقتصادية والاجتماعية، وهناك ترحيب بكل من يريد الإنضمام في الحوار خاصة المفرج عنهم في العفو الرئاسي مؤخرا.

مشاركة الحاصلين على العفو الرئاسي في الحوار الوطني

وأضاف «درويش» خلال استضافته في برنامج «المواجهة»، على فضائية «Extra News» مساء الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه بمجرد الإعلان عن الحوار الوطني كان هناك اهتمام أكبر بالملف السياسي والملف الاقتصادي والاجتماعي أيضا حاز على اهتمام كبير، لذا تمت إضافته أيضا إلى الملفات التي سيجري التركيز عليها، مشيرا إلى مشاركة شخصيات اقتصادية بارزة في الملف الاقتصادي.

إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف والأطياف للمشاركة

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إعلان ضياء رشوان منسق الحوار الوطني فتح الباب أمام الحاصلين على العفو الرئاسي مؤخرا للمشاركة في الحوار يعد أمرا شفافا ويتيح استيعاب جميع الأطراف والأطياف والأشخاص، متابعا: «الدولة فاتحة لأعضاء المجلس الأمناء الخاص بالحوار إمكانية تنظيم الحوار بالشكل المناسب عشان آليات التوصيات تكون متوافقة ومتناسبة مع جميع الأراء والأشخاص وحتى لا يخرج فرد أو طائفة تعلن أنها لم تتاح لها فرصة المشاركة في الحوار الوطني».