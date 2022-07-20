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المتهم بقتل شيماء جمال يعترف بجريمته أمام القاضي: مكانش قصدي

كتب:

منتصر سليمان وبسمة عبد الستار
12:36 م | الأربعاء 20 يوليو 2022
زوج شيماء جمال

زوج شيماء جمال

اعترف المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، بتفاصيل الجريمة أمام قاضي محكمة جنايات الجيزة اليوم، في أولى جلسات محاكمته وشريكه بتهمة قتل زوجته.

اعترافات المتهم بقتل شيماء جمال

ووقف المتهم بقتل شيماء جمال هادئا داخل القفص، مرتديا نظارة طبية، والملابس البيضاء المخصصة للحبس الاحتياطي، كما ظهر لحية كثيفة وشعر مصفف، وقال للقاضي: «أيوه قتلتها، بس مخططش للجريمة»، بينما أنكر شريكه معاونته على تهمة القتل، قائلا: «أنا مقتلتش».

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت تأجيل محاكمة المتهم بقتل شيماء جمال وشريكه، إلى جلسة 13 أغسطس المقبل للاطلاع على المستندات.

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