اعتراف وإنكار داخل قاعة محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال

اعترف المتهم الأول أيمن عبدالتواب، بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، ولكن الزوج نفى تعمده ارتكاب هذه الواقعة، فيما نفى الثاني صديق زوج المذيعة الاشتراك في ارتكاب هذه الجريمة.

بدأ ممثل النيابة العامة في سرد أمر الإحالة

بعد واقعة اعتراف أحد المتهمين «الزوج» بارتكابه الجريمة، بينما نفى الآخر «الصديق» هذه الواقعة، بدأ ممثل النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة وسرد خلالها تفاصيل ارتكاب المتهمين لجريمة قتل المجني عليها وتشويه وجهها من أجل إخفاء معالم الجثة.

أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وفي وقت سابق، كانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم وشريكه، إلى محاكمة الجنايات، وذلك لاتهامهما بقتل المذيعة شيماء جمال عمدًا، إذ تبين من خلال التحقيقات أن المتهم الأول زوج المجني عليها قرر التخلص منها بعد تهديدها له بإفشاء أسرارهما وزواجهما السري عن زوجته الأولى، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني المدعو «حسين» معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.

المتهمان عقدا العزم وبيتا النية في التخلص من المذيعة

وكانت قد أوضحت التحقيقات التي أنهتها النيابة العامة، أن مرتكبي الجريمة عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح بريئة «شيماء جمال»، ووضعا خططا مناسبة للتنفيذ، واستأجرا مزرعة نائية بالبدرشين، لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه بداخلها.

سرد تفاصيل ارتكاب الجريمة

كما اشتريا أدوات حفر للقبر، وأعدا قطعة قماشية ومادة حارقة لتشوية معالمها قبل دفنها، ومسدسًا وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، كما أن المتهم الأول استدرجها إلى المزرعة مسرح الجريمة بدعوى أنه سيعاينها لشرائها وكان المتهم الثاني في انتظاره بها.