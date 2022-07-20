عاجل.. أسرة شيماء جمال تدعي مدنيا بمبلغ 500 ألف وواحد جنيه

ادعى محامي أسرة المذيعة شيماء جمال، مدنيا بمبلغ 500 ألف وواحد جنيه في أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بقتل زوجته بمساعدة صديقه، أمام محكمة جنايات الجيزة، فضلا عن طلب تصريح بالاطلاع على أوراق القضية.

حضور أسرة المذيعة لقاعة المحكمة

وكانت قد حضرت، اليوم، أسرة المذيعة شيماء جمال، التي كانت ضحية زوجها وشريكه، بعد أن قتلاها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، إلى مقر محكمة جنايات الجيزة الابتدائية، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين، بعد إحالتهما من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

الاستماع لأقوال ابنة المذيعة

وكانت النيابة العامة قد استمعت، خلال تحقيقاتها إلى أقوال «جنى» ابنة المجني عليها، والتي صرحت بأنه قبل الواقعة بفترة قليلة، تنامى إلى سمعها تهديد والدتها المجني عليها المذيعة شيماء جمال للمتهم «زوجها»، بالإعلان عن زواجها منه وأمهلته حتى شهر أغسطس وإلا ستعلنه بنفسها عبر موقع «فيس بوك»، وعن طريق إخبار زوجته الأولى بمنزلها.