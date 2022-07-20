الحكومة تنفي رفع سعر رغيف الخبز المدعم: سعره 5 قروش دون زيادة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نيّة الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعّم، تزامنا مع تحريك أسعار السولار، موضحا أنّ تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا.

شائعة رفع سعر رغيف الخبز

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، أنّه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم، تزامنا مع تحريك أسعار السولار، مُشددةً على صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادة، مع استمرار تحمّل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز.

حملات رقابية على المخابز

وذكر بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الهيئة العامة لـ السلع التموينية التابعة للوزارة، سددت صافي تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار، طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية، مع شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان مطابقة الخبز المدعم لمعايير الجودة، وصرفه بشكل منتظم، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

وفي سياق آخر، جرى صرف أكثر من 65% من السلع التموينية المستحقة للمواطنين حاملي بطاقات التموين عن شهر يوليو 2022، وجار تكثيف ضخ السلع الأساسية من مخازن الجملة لمنافذ البقالين، لتمكينهم من استكمال صرف السلع التموينية للمواطنين الذين لم يصرفوا بعد.

سلع في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ30%

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضخ الآلاف من السلع الحرة في فروع المجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر للمواطنين، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30% عن أسعار مثيلات نفس السلع في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة، حيث تمتلك الوزارة نحو 1300 مجمع استهلاكي على مستوى المحافظات، يضخ فيها يوميا نحو 1000 سلعة حرة ومدعمة عن أسعار مثيلاتها في الخارج.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وحال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).