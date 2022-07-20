التموين: وقف صرف البونات الورقية للخبز والسلع واستبدالها برسائل نصية

في إطار التحول الرقمي الذي تبنته الحكومة المصرية مؤخرا في كافة المجالات والخدمات المقدمة للمواطنين، جاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإلزام أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من الدعم بربط بطاقاتهم التموينية بأرقام الهاتف المحمول لهم، ومن المقرر أن تْوقف وزارة التموين قريبا العمل بصرف البونات الورقية الخاصة بالخبز والسلع مع استبدالها برسائل نصية على رقم الموبايل لصاحب بطاقة التموين، وفقا لما كشفته مصادر خاصة لـ«الوطن».

«التموين» على خطى البنوك

المصادر أكدت إيقاف العمل بالبونات الورقية لصرف الخبز والسلع التموينية التي يتسلمها المواطن صاحب بطاقة التموين، بعد كل عملية صرف للخبز والسلع المدعمة من ماكينة الصرف، لافتة إلى أن هذا الإجراء سيجعل سيستم وزارة التموين مشابه بالنظام المفعل والمعمول به في البنوك، والذي يتلخص في استلام العميل صاحب الحساب رسالة عبر موبايله الشخصي بكل عميلة تتم من إيداع أو سحب على حسابه.

إيقاف العمل ببونات صرف الخبز

وأوضحت المصادر، أن إيقاف العمل ببونات صرف الخبز خلال الفترة المقبلة يأتي من أجل تعظيم الاستفادة من أرقام الموبايل التي تم تسجيلها على سيستم بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، وبحسب المصادر فإن البيانات التي كانت تدون على البون الورقي الذي يتسلمه المواطن صاحب البطاقة بعد كل عملية صرف للخبز أو السلع، سيتسلم مثله ولكن عبر رسالة نصية على رقم الموبايل المسجل باسمه على البطاقة التموينية.

بونات صرف الخبز

ويحتوي البون الورقي لصرف الخبز، والذي يْستخرج من ماكينة الصرف على بيانات البطاقة التموينية ومنها: «رقم البطاقة، عدد الأفراد المدرجين عليها، الأرغفة المصروفة، الأرغفة المتبقية، النقاط المستحقة للبطاقة، باقي الحصة الشهرية، والمبلغ المدفوع، وأي تعليمات قد تطلبها الوزارة من صاحب البطاقة».