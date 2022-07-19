مدبولي يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: ستظل دائما حاضرة في وجدان الشعب

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

ثورة 23 يوليو حققت إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية

وبهذه المناسبة التاريخية، تقدم رئيس الوزراء للرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، مؤكّدًا أنَّ هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والأفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.

شملكم الله بعنايته وتوفيقه لتحقيق تطلعات الشعب المصري

وفي برقيته، قال مدبولي: «ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم بعنايته وتوفيقه؛ كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار».