«مدبولي» يتابع تطورات كورونا والتعامل مع الأزمة العالمية باجتماع الحكومة اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في المقر الصيفي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وذلك لمتابعة الملفات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة.

رئيس الوزراء يتابع تطورات الملفات التي تعمل عليها الحكومة

ويتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تطورات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بعد تزايد نسبة الإصابات خلال الفترة الماضية، فضلاً عن جهود التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير السلع واحتياجات المواطنين، وتكوين احتياطي استراتيجي منها.

وذكر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في تصريحات لـ«الوطن» أمس، أن هناك زيادة في معدل الإصابات بكورونا في مصر تُقدر بنحو من 7 إلى 8% من أعداد المصابين.

مساعِ رئاسية مصرية لتعزيز العلاقات مع ألمانيا

كما يستعرض رئيس الوزراء، مع المسؤولين أبرز الأنشطة التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي، ومن بينها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى ألمانيا والمباحثات التي أجراها لتعزيز العلاقات على كافة المستويات، لاسيما الجانب الاقتصادي.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع، التنظيم المشرف الذي نظمته مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد «مصر 2022»، والتي فاز بها المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، وإسناد بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد «مصر 2024» إلى «القاهرة»، وهي البطولة التي ستؤهل إلى أوليمبياد باريس.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد فعاليات ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في قاعة حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر، والذي اكتسح المنتخب المصري خلالها منتخب الرأس الأخضر، ليتأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد.