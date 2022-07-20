اليوم العالمي للشطرنج.. اعرف أسرار وتاريخ لعبة الملوك والأذكياء

يحتفل العالم اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022م بـ «اليوم العالمي للشطرنج»، أقدم وأشهر الألعاب في العالم، كونه يوافق اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد الدولي للشطرنج بسويسرا في عام 1924م.

وقال الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن لعبة الشطرنج تعود إلى آلاف السنين، حيث كان هناك معتقدات أنها بدأت بالهند، إلا أن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922 أثبت أن اللعبة نشأت في مصر، حيث وجد بالمقبرة رقعة وقطع شبيهة بلعبة الشطرنج، كما أوضحت الصور على جداريات الأقصر قيام الملكة نفرتاري بلعب الشطرنج، لافتًا إلى استخدام هذه اللوحة كخلفية لصفحات الاتحاد على السوشيال ميديا.

اللعبة تعود نشأتها إلى مصر الفرعونية

وأضاف هشام الجندي في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن لعبة الشطرنج تعود نشأتها إلى مصر الفرعونية ثم انتقلت إلى الهند، ومنها إلى الصين ثم وصلت إلى إيران «بلاد فارس»، وبانتقالها من فارس إلى العرب في القرن السابع عشر دخلت اللعبة عصرها الذهبي، وانتقلت إلى الأندلس ومنها إلى أوروبا.

تعديلات على اللعبة بأوروبا في القرن السابع عشر

وأوضح أنه بدخول الشطرنج إلى أوروبا تم إدخال بعض التعديلات على اللعبة، حيث تم زيادة صلاحيات الوزير بزيادة عدد الحركات، كما تم تسميته «الملك» بدلًا من الوزير، وأصبحت أقوى قطعة.

حصول مصر على 13 ميدالية في بطولة أفريقيا للشطرنج بزامبيا

ولفت الجندي خلال الاحتفال باليوم العالمي للشطرنج إلى أن اللعبة محتفظة بشكلها وقواعدها منذ القرن 17 وحتى الآن، مشيرًا إلى إرسال مصر 12 لاعبا للالتحاق ببطولة أفريقيا، منوهًا أن مصر حصلت على 13 ميدالية وتم تكريمهم من وزير الشباب والرياضة أمس.