البابا يستقبل الطفل كيفين بطل إفريقيا في الشطرنج: «مبسوط إنك مثلت مصر»

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في ختام عظته الأسبوعية التي ألقاها من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبثتها قناة «MEsat» الفضائية، اليوم الأربعاء، الطفل كيفين جورج، الذي خاض بطولة في لعبة الشطرنج، باسم مصر، وفاز بالمركز الأول على إفريقيا.

الأول على إفريقيا

وقال البابا تواضروس: «الطفل كيفين في الصف الخامس الابتدائي، واشترك في بطولات الشطرنج باسم مصر، وآخر بطولة حصل عليها هي الأول على إفريقيا في الشطرنج تحت سن 16 عاما، وأنا مبسوط إنك تحقق هذا النجاح وتمثل مصر، واحنا نتمنى لك الخير، ونشكر أبيك ووالدتك على الاهتمام بك، ونشكر المدربين الذين دربوك».

كيفين: البطولة كانت صعبة وأقيمت في غانا

من جانبه، قال الطفل إن المسابقة كانت صعبة لأنه كان يلعب مع لاعبين كبار في السن، ولفت إلى أن الذي حصل على المركز الثاني كان من تونس، والثالث من جنوب إفريقيا، لافتًا إلى أن البطولة أقيمت في غانا، وعاد إلى مصر منذ يومين، والعام الماضي فاز بالمركز الأول في الشطرنج تحت سن 10 سنوات، في البطولة التي أقيمت في ناميبيا.

وأضاف الطفل أنه كان يلعب مع والده لعبة الشطرنج في المنزل، وبدأ في سن 8 سنوات، وهو يحبها كثيرًا رغم أنه مارس العديد من الألعاب الأخرى، ولكن هذه اللعبة هادئة وبها تفكير كثير، موضحًا أنه يرغب أن يفوز ببطولة العالم في الشطرنج، ويتدرب على ذلك، معربًا عن شكره لمدربيه.

البابا يقدم هدية للطفل كيفين

وقدم البابا، للطفل هدية تشجيعًا له على هذا النجاح، مطالبًا بتشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة، معربًا عن شكره لوزارة الشباب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على المجهود الذي يبذله.