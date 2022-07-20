محافظ المنوفية يوجه بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في سوق شبين الكوم

كلف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، رئيس حي شرق شبين الكوم، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بشن حملة مكبرة غدا الخميس، لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة سوق الجملة للخضار والفاكهة، وذلك في استجابة فورية من المحافظ لمطالب عدد من التجار والمساهمة في ممارسة النشاط التجاري الخاص بهم، جاء ذلك خلاله لقائه اليومي بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام.

إعفاء مواطنة من مصروفات المدارس

وفي لفتة إنسانية وافق محافظ المنوفية على إعفاء مواطنة من قرية الماى بمركز شبين الكوم وتعول 5 أولاد توائم من المصاريف الدراسية الخاصة بأولادها، وأمر بصرف مساعدة مالية عاجلة لها ومواد غذائية ولحوم، نظراً لظروفها الاجتماعية ومساعدتها على تحمل أعباء الحياة المعيشية، كما وجه بصرف مساعدة مالية لمواطنة أخرى من ناحية البر الشرقي بشبين الكوم يحتاج زوجها إلى إجراء عملية جراحية بتر بالساق بمستشفى الجامعة، لمساعدتها في تحمل تكاليف مصاريف العلاج.

ووافق المحافظ على انتداب معلم أخصائي تطوير تكنولوجي من مديرية التربية والتعليم بالغربية، إلى مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وذلك للم شمل الأسرة، كما وافق على الطلب المقدم من مجلس أمناء مدرسة البندارية للتعليم الأساسي بتلا، حيث تم التبرع بقطعة أرض من قبل الجمعية التعاونية الزراعية لتوسعة فناء المدرسة نظراً لضيق مساحة المدرسة وارتفاع نسبة الكثافة.

بناء جناح جديد في مدرسة بمم للغات

وكلف المحافظ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية خلال اتصال هاتفي، بسرعة البت في هذا الشأن لاتخاذ اللازم، وكذا إجراء معاينة على الطبيعة لقطعة أرض فضاء مجاورة لمدرسة زاوية بمم الرسمية للغات، لدراسة إمكانية بناء جناح جديد خاص بالمعامل والتطوير التكنولوجي وقاعات لمرحلة رياض الأطفال بمدرسة والعرض عليه، لاتخاذ اللازم لخدمة المنظومة التعليمية.

وخلال اللقاء كلف محافظ المنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بتوفير وإدراج كشك لمواطن بقرية شنوان بالسوق الجديد، حيث يعول أسرة مكونة من 5 أفراد وليس لديه أي مصدر دخل ينفق منه، نظراً لظروفه الاجتماعية ومساعدته على تحمل أعباء ومتطلبات الحياة المعيشية.

توسعة مشروع محطة مياه ميت برة بقويسنا

فيما وجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، باتخاذ اللازم وتنفيذ القانون نحو شكوى مواطن يتضرر من قيام جاره بالتعدي على الشارع بالمخالفة وتعنت مسئولي الإشغالات بمجلس المدينة في عدم تنفيذ قرار الإزالة، كما تضمن اللقاء تكليف إدارة المجالس بعرض موقف نزع الملكية والخاص بتوسعة مشروع محطة معالجة ميت بره بقويسنا حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.