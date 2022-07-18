محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية مع المواطنين ويوجه بحل المشكلات

واصل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته اليومية مع المواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وذلك في إطار اللوائح والقوانين، حيث وافق المحافظ على طلب مجموعة من شباب مركز قويسنا بإنشاء منفذ بجوار محيط محكمة قويسنا لتوفير الأدوات الدراسية والمكتبية وخدمات آلات التصوير بأسعار مخفضة وذلك في إطار دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

كما كلف المحافظ المستشار القانوني بالمحافظة بفحص طلب مواطن بناحية نادر مركز الشهداء يلتمس فيه الإعفاء من ترخيص إعلان لسيارته نظرا لظروفه المادية الصعبة، ووجه المحافظ مدير مشروع المواقف بدراسة مقترح إنشاء موقف سيارات نادر - السادات لتخفيف العبء عن كاهل الطلبة والمواطنين.

دراسة استكمال خدمة الصرف الصحي في جحر الدببة

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بدراسة طلب أهالى طريق جحر الدببة بقرية كفر فيشا الكبري مركز منوف بشأن استكمال خدمة الصرف الصحي بالمنطقة وإجراء معاينة على الطبيعة لاتخاذ اللازم وذلك لرفع المعاناة عن الأهالي، ووافق المحافظ على طلب مواطنة من ذوى الهمم بشبين الكوم تلتمس فيه نقل نجلها من مدرسة طه حسين الابتدائية الى مدرسة السيدة خديجة الابتدائية وذلك مراعاة لظروفها الصحية، وكذا طلب موظفة بمجلس مدينة شبين الكوم بنقلها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء لتخفيف العبء عنها ومراعاة لظروفها الصحية.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بدراسة طلب مجموعة من المواطنين من ذوى الهمم لتوفير الدعم لبعض الأنشطة الاجتماعية، وكذا إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بدراسة طلب مواطن بناحية شنشور مركز أشمون بإيجاد فرصة عمل لمساعدته على ظروف المعيشة.

محافظ المنوفية يؤكد حرصه على لقاء المواطنين يوميا

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم مع أهالى محافظة المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.