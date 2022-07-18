محافظ المنوفية يشهد انطلاق مشروع صكوك الأضاحي: مشروع قومي

شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية انطلاق مشروع صكوك الأضاحي لعام 2022، لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية ودورها المجتمعي لمساندة الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، جاء ذلك بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام، ووكلاء وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالمحافظة.

محافظ المنوفية يوجه الشكر إلى وزير الأوقاف

وتفقد محافظ المنوفية سيارة صكوك لحوم الأضاحي «الدفعة الأولى» أمام ديوان عام المحافظة، والتي تحتوي على 2 طن من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر استحقاقاً من خلال إدارات الأوقاف والوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقاً لكشوف الاستحقاق المعدة من قبل التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أن مشروع صكوك الأضاحي يعد مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر تحقيقاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية الشكر لوزير الأوقاف، مثمناً الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الأوقاف واستمرارها في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، فضلاً عن دورها المجتمعي والتنويري الذي يعد منارة للفكر والوطنية وتربية النشء والتثقيف وترسيخ مبدأ الخدمة المجتمعية.

محافظ المنوفية يحيل مسؤولين بالإدارة الهندسية للنيابة

على صعيد آخر، أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بالإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال وجود مخالفات تلاعب وتزوير بأحد ملفات التراخيص غير مطابقة للطبيعة مما يعد إهداراً للمال العام.