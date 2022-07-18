محافظ المنوفية يحيل مسؤولين بالإدارة الهندسية بحي غرب شبين الكوم للنيابة

أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بالإدارة الهندسية بحي غرب شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال وجود مخالفات تلاعب وتزوير بأحد ملفات التراخيص غير مطابقة للطبيعة، مما يعد إهداراً للمال العام، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس حي غرب شبين الكوم.

تفاصيل الواقعة

تبين من خلال دراسة وفحص تقرير اللجنة المشكلة بحي غرب شبين الكوم، قيام مسئولي الإدارة الهندسية بالتلاعب في ملف الترخيص رقم 191 لسنة 2017 لإقامة مبنى على مساحة 205م، عبارة عن بدروم وأرضى و5 أدوارعلوية، وذلك بالمخالفة للمساحة الفعلية المنفذة للمبنى والمقام على جزئين على الطبيعة بمساحة إجمالية 566م.

وبمراجعة الرسوم المسددة لمركز معلومات شبكة المرافق وسجلات التحسين بالحي اتضح أنه تم تسديد الرسوم على المساحة التي صدر بها الترخيص 205 م، والمثبتة بالعقد وعدم وجود أي عقود أخرى تفيد أن المساحة 566 م، فضلاً عن قيامهم باستخدام المزيل في التلاعب بمساحات المبنى بالجهة الغربية والشرقية وهو ما يعد مخالفاً للقانون وإهدراً للمال العام.

استمرار مكافحة الفساد

هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.