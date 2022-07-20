«صحة مطروح»: لا يوجد عزل بمستشفى النجيلة واشتباهات كورونا منزلية

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمرسى مطروح، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة بسيطة جدًا، ولا يوجد حاجة إلى أقسام عزل أو تخصيص مستشفيات عزل جزئي أو كلي مثلما كان يجرى في مستشفى النجيلة من قبل، والأمور طبيعية بالنسبة لحالات الإصابات بفيروس كورونا أو حالات الاشتباه على مستوى مراكز ومدن المحافظة ولا توجد أي خطورة.

عزل كورونا في المنازل

وأكد «البلتاجي» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن جميع حالات اشتباه كورونا يتم عزلها منزليًا وإعطائها علاج البروتوكول وعمل ترصد حولها للاطمئنان على المقيمين معها ومتابعتها من خلال فريق الطب الوقائي.

ولفت وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أن المحافظة تستقبل أعدادًا كبيرة من المصطافين من خارج المحافظة، وأعداد حالات الاشتباه بسيطة ولم يتم حجز حالات بالمستشفيات: «لدينا الجاهزية الكاملة في جميع المستشفيات بنطاق المحافظة حال الاحتياج أو زيادة أعداد الاشتباه أو الإصابة عبر تخصيص أقسام عزل إذا لزم الأمر، وحتى الآن لم نحتاج لذلك».

مستشفى النجيلة تعمل بكامل طاقتها

وذكر «البلتاجي» أن مستشفى النجيلة المركزي التي تعد أول مستشفى عزل في مصر، لا يوجد بها عزل حاليًا وتعمل بكامل طاقتها الطبيعية في جميع الأقسام بعيدا عن كورونا في ظل استقرار حالة الوباء في محافظة مطروح، وعدم وجود أي خطورة من كورونا حتة الآن، ويوقع الأطباء الكشوفات الطبية في العيادات الخارجية بها وبجميع الأقسام الداخلية مثل الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأسنان والجراحة والرمد والنساء والتوليد والكلى والتحاليل والأشعة، كما يجرى بها عمليات جراحية دقيقة.