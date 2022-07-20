شروط التقديم وخطوات المشاركة في مهرجان «نواة» للفنون المجتمعية

كشفت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب التقديم لمشاركة الفرق المختلفة بالدورة الخامسة لمهرجان «نواة» لعام 2022، بعروض مسرحية تختص بقضية التغيير المناخي وعلاقته بالقضايا السكانية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتنظم الوزارة مهرجان «نواة» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر «UNFPA»، ومؤسسة اتجاه و وفريق زاد، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الكورية « KOICA»، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والسفارتين الكندية والنرويجية بمصر.

مهرجان «نواة» أحد أنشطة السكان بمراكز الشباب

ويعد المهرجان، أحد أنشطة أندية السكان بمراكز الشباب التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، في محافظات مصر المختلفة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه بهدف رفع الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا الأسرة الصغيرة والممارسات الضارة ضد الفتيات.

ويسعى المهرجان، إلى استخدام برنامج التوعية بالأساليب الترفيهية والفنون التي تشمل الموسيقى والمسرح التفاعلي والأفلام القصيرة، حيث أسست الوزارة، 17 فريقا مسرحيا بأندية السكان داخل مراكز الشباب المختلفة، والتي تعمل كمركز للتوعية وتستضيف أنشطة توعوية حول القضايا السكانية وتأثيرها على الشباب باستخدام أدوات مختلفة، في 17 محافظة تضم أعضاء من الهواة من الجنسين بأعمار مختلفة.

خطوات الاشتراك في مهرجان «نواة»

يمكن للراغبين في الانضمام لمهرجان «نواة» بدورته الخامسة أكتوبر 2022، التي تضم فرق مختلفة تقدم أنواع عديدة من الفنون المجتمعية من جميع أنحاء مصر، التقديم عن طريق التسجيل عبر الرابط المتاح على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وملء البيانات المطلوبة.

شروط الاشتراك في مهرجان «نواة»

- أن يكون المشارك لديه «عرض مسرحي، غنائي، فيلم قصير، مجموعة من الأغاني جاهزة للمشاركة في المهرجان».

- أن يتناول العمل الفني قضية تغيير المناخ وعلاقته بقضايا «الممارسات الضارة ضد الفتيات، العنف القائم على النوع الاجتماعي بما فيها ختان الإناث وزواج الأطفال، تنظيم الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة»

- مدة العرض لا تزيد عن 60 دقيقة.

- أن يكون الفريق المشارك على استعداد للسفر إلى أي محافظة لتقديم العرض.

آخر موعد للتقديم في مهرجان «نواة»

أوضحت الوزارة أن آخر موعد للتقديم والاشتراك بالمهرجان 31 أغسطس المقبل.

يذكر أن مهرجان الفنون المجتمعية «نواة»، ضم في دورته الماضية أكثر من 13 عرضًا مسرحيًا بالإضافة إلى عدد من العروض الغنائية، ويهدف مهرجان الفنون المجتمعية «نواة» إلى نشر الوعي وتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه المسرح المجتمعي والفنون بشكل عام في التنمية.