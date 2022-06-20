تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر فرص عمل لجمعي المؤهلات، وذكرت بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين.

جاء إعلان وزارة الشباب والرياضة عن وجود وظائف خالية من خلال ملتقي التوظيف المجاني، وذلك ضمن مبادرة توظيف مصر التي تشرف عليها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، بالتعاون مع شركة مايكروسوف.

وفيما يلي تعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف الخالية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وظائف بشركة معانا هي السويسرية للملابس الجاهزة وتطلب للتعيين

1. مراقب جودة

2. عمال مخازن

3. عمال انتاج

4. عمال مكوى

مكان العمل: العاشر من رمضان.

متطلبات الوظيفة: جميع المؤهلات.

الحد الأقصى للسن 35 سنة·

يجب إحضار موقف واضح للتجنيد للذكور.

المميزات والحقوق

المرتبات تبدأ من 2235 إلى 3000 جنيه.

وسائل مواصلات مجانا·

تأمينات اجتماعية وصحية·

تأمين على الحياة مجانا·

حضانه اطفال لأبناء العاملات مجانا·

زيادات سنوية، وهدايا عينية في المناسبات·

سكن إداري - وحدة علاجية·

مدرسة للتدريب.

يذكر أن ملتقى التوظيف مجاني تماما؛ لأنه مقدم من وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

ويقام المتلقى التوظيفي هذا الأسبوع، في مركز شباب مدينة قويسنا، من أجل عرض معظم الوظائف المتاحة من أجل تسهيل عملية البحث عن وظائف، كما سيكون هناك مسؤول توظيف من كل شركة في انتظارك، وممكن تقدم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس اليوم.