رحلات وزارة الشباب والرياضة 2022.. اعرف أسعار المدينة الشبابية بالغردقة

يهتم الناس ويبحثون عن تفاصيل رحلات وزارة الشباب والرياضة 2022، حيث لا تتوقف الوزارة عن الإعلان عن أفواج للمدن والمحافظات المختلفة في فصل الصيف والشتاء، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تم إتاحة بعض الأفواج إلى مدينة الغردقة للاستمتاع في تلك المدينة الساحلية بأسعار مخفضة من خلال الإقامة في مدينة شباب الغردقة.

وفيما يلي نعرض تفاصيل رحلات وزارة الشباب والرياضة 2022 التي يبحث عنها العديد من الأشخاص عبر مواقع البحث على جوجل.

رحلات وزارة الشباب والرياضة 2022

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم رحلات اعرف بلدك إلى الغردقة وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 24 يوليو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 28 يوليو.

يشمل ذلك الفوج محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة -الجيزة - القليوبية).

مدة الفوج: خمسة أيام بأربع ليال.

المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

قيمة الاشتراك: 600 جنيه.

الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

الاستقبال على إفطار يوم 24 يوليو والمغادرة عقب عشاء يوم 28.

للاشتراك من خلال الضغط على هذا الرابط.

ويكون الدفع عن طريق التوجه (شخصياً) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي حيث تكون الأولوية لأسبقية الدفع.

ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ.

يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية التي سيتم زيارتها وتكون موجودة ضمن البرنامج السياحي للرحلة.

في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- التجمع الساعة الواحدة صباحاً فجر يوم 24 يوليو من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.

رحلات وزارة الشباب لذوي الهمم

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق ثانى المعسكرات الرياضية الترفيهية لذوى الهمم بالمدينة الشبابية بالغردقة وذلك ضمن المعسكرات والرحلات القومية التى تنفذها الوزارة وذلك فى الفترة من 15 حتى 20 يوليو الجارى، ويتضمن ورش عمل تدريبية، ومحاضرات تثقيفية، وأنشطة وتمارين رياضية، وزيارات سياحية متنوعة، ومجموعة من المسابقات.