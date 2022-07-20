مشروع «كايرو بايك».. مواجهة التلوث والسمنة وتحسين صحة المصريين

يعد «كايرو بايك»، أحد المشروعات التي أطلقتها محافظة القاهرة بالتنسيق مع شركاء التنمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، التي تستهدف عدة محاور، أهمها الحد من التلوث، ومواجهة الزحام في منطقة وسط البلد.

فوائد صحية لـ«كايرو بايك»

وهناك فوائد يحققها مشروع «كايرو بايك»، من بينها فوائد صحية هامة، أكدتها الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، مشيرة إلى أنها تجربة ممتازة لمواجهة الاحتباس الحراري المتزايد، ومنع استخدام السيارات لتقليل التلوث، والمشروع متواجد بالخارج في أمستردام.

وأضافت «عبدالوهاب»، أنه من الضروري ارتداء الملابس اللائقة الخفيفة لتجنب أشعة الشمس أثناء قيادة الدراجات، مع استخدام غطاء للرأس ومناديل مطهرة، ومسح مكان المقبض لتجنب فرص انتقال العدوى، مع الاطمئنان على سلامة الدراجة قبل استخدامها، والتأكد من أنها مناسبة لوزن قائدها.

عبد الوهاب: ركوب الدراجة يوميًا مفيد للصحة

وأشارت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إلى أن ركوب الدراجة يوميًا مفيد جدًا للصحة، ويحسن الدورة الدموية، مضيفة أنه أحد أنواع الرياضات المعروفة في أوروبا لتخفيف الوزن: «رياضة جميلة ورائعة».

التأكد من سلامة المفاصل من الأمور الهامة قبل استقلال الدراجة يوميًا، بحسب «عبد الوهاب»، فضلا عن التأكد من عدم الإصابة بأي عرض يتسبب في مشكلة صحية مع قيادة الدراجة لفترات طويلة.

وطرحت شركة مشروع «كايرو بايك» للدراجات محطاتها في ميادين «عبد المنعم رياض، محمد فريد، التحرير»، وكذلك شارعي «الفلكي وعبد الخالق ثروت»، تمهيدًا لإطلاق التشغيل التجريبي للمشروع، وإتاحة الدراجات للشباب والمواطنين خلال الأيام المقبلة.

ومن مميزات مشروع «كايرو بايك» سعره البسيط والرخيص، إذ يبدأ إيجار الدراجة بجنيه واحد، بينما إيجار اليوم كاملا يصل إلى 8 جنيهات، وتبدأ المرحلة الأولى للمشروع بـ 250 دراجة، وتجهيز 45 محطة دراجات تعمل بالطاقة الشمسية ومراقبة بالكاميرات على مدار شهرين.