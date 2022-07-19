القاهرة تبدأ في إقامة 5 محطات لتفعيل مشروع «كايرو بايك»

بدأت محافظة القاهرة في إقامة 5 محطات لمشروع كايرو بايك بميادين التحرير ومحمد فريد وعبدالمنعم رياض وشارعي الفلكي وعبدالخالق ثروت، استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي ضمن الإجراءات التنفيذية؛ لتفعيل المشروع.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنّ هذا المشروع الذي تتفرد به محافظة القاهرة يأتي متواكبًا مع قيام مصر بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ «COP27» حيث تسعى محافظة القاهرة إلى دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة، وسيسهم كل ذلك في تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة.

المشروع يشجع على التقليل من استخدام السيارات الخاصة

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ الدولة تسعى إلى تشجيع المواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة؛ لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل مناسبة.

وينشر مشروع كايرو بايك استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة ، وهو هو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP .

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أنّ محافظة القاهرة ستكون الرائدة في تطبيق هذا المشروع كون تلك المنظومة هي الأولى من نوعها في مصر نظرًا لأن التجارب السابقة كانت تقتصر على المجتمعات العمرانية المغلقة أو في نطاقات ضيقة أخرى.

إدارة المشروع بتطبيق على الموبايل

وأكد محافظ القاهرة أنّ فكرة منظومة مشاركة الدراجات تعتمد على وجود شبكة كبيرة من النقاط التى تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار بتطبيق على الموبايل وبأسعار منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع وهو ما سيتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك كبداية بأسطول من 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS، موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة فى أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام.

كما سيتم دراسة نشره في أماكن أخرى، مضيفًا أنّ القاهرة تسعى للاستفادة من التجارب العالمية في مجال النقل خاصة تلك التي تقلل من التلوث.