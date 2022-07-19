أماكن محطات مشروع كايرو بايك.. بالتعاون بين محافظة القاهرة وشركاء دوليين

مع إطلاق محافظة القاهرة مع الشركاء الدوليين المرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك، حددت محافظة القاهرة مع الجهات المختصة بالمشروع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أماكن محطات مشروع كايرو بايك، وبدأت بـ5 محطات تم تجهيزها حاليا في التحرير ومحمد فريد وعبد الخالق ثروت وعبدالمنعم رياض وشارع الفلكي، وذلك لنشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة تنقل آمنة وصديقة للبيئة، وتحد من التكدس المروري، ويأتي ذلك قبل انطلاق قمة المناخ التي تستضيفها مصر الفترة المقبلة.

45 محطة

وفيما يتعلق بأماكن محطات مشروع كايرو بايك التي سيتم إعدادها، وعددها 45 محطة يتم تجهيزها على مرحلتين في منطقة وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك، لدعم ركوب الدراجات بدلا من السيارات وحجز الدراجات بأسعار رمزية تبدأ من جنيه للساعة، والمحطات كالتالى:

أماكن المحطات

- ميدان عبدالمنعم رياض، مدخل السرفيس من الكورنيش.

- شارع الشواربي، المتفرع من شارع قصر النيل.

- مدخل جراج التحرير من الميدان.

- ميدان الجمهورية.

- أمام ميدان عبدالمنعم رياض بالقاهرة.

- تقاطع الفلكي مع الشيخ ريحان.

- محطة مترو بميدان محمد فريد.

- مدخل محمود بسيوني من طلعت حرب.

- ممر القاضي الفاضل، بين قصر النيل، ومحمد صبري وأبوعلم.

- أمام شركة التأمين الأهلية، في تقاطع محمد فريد وقصر النيل.

- ميدان لاظوغلي، شارع نوبار، رصيف شرطة السياحة.

- ناصية الفلكي مع شارع التحرير.

- ميدان التحرير أمام كنتاكي.

- الرصيف المقابل لنقابة المحامين، في شارع رمسيس.

- أمام مسرح السلام شارع قصر العيني.

- أمام نقابة الأطباء، شارع قصر العيني

- ناصية على باشا مع شارع قصر العيني.

- السور الخلفي لدار العلوم، ناصية محمد عز العرب مع الشيخ علي يوسف.

- أمام مستشفى الهلال، شارع رمسيس.

- نقابة التجاريين، شارع رمسيس.

- يمين مخرج عبد الخالق ثروت، المتجه لنفق الأزهر.

- أمام مدخل شارع الجمهورية.

- أمام عمارة رمسيس.

- شارع الجمهورية، أمام بنك الإمارات دبي، الرصيف المقابل لمستشفى صيدناوي.

- أمام صيدلية الإسعاف.

- محطة مترو العتبة، عند سور حديقة الأزبكية.

- ممر زكريا أحمد، من شارع 26 يوليو.

محطات الزمالك - عند مدخل الجزيرة سبورتنج.

- محطة مترو الأوبرا، عند مدخل نادي ضباط الشرطة.

- سور جنينة الأسماك على شارع الجبلاية.

- رصيف مستشفى المعلمين، شارع محمود مختار.

- الرصيف المقابل لنقابة المعلمين، شارع أبو الفدا.

- الرصيف أسفل الكوبري، أمام ساقية الصاوي.

- ناصية ابن زنكي، مع حسن صبري الزمالك.

- الرصيف المقابل لكلية التجارة، شارع أبو الفدا.

- شارع السرايا، قبل سفارة تونس.

- أمام قصر الفنون شارع الجزيرة.

- شارع الجبلاية، مع بداية محمود مختار.

- شارع كورنيش النيل، عند مدخل شارع عبد الرحمن فهمي.

- ممشى أهل مصر، أمام كونراد بالقاهرة.

- كورنيش النيل، مطلع كوبري 15 مايو.

- كورنيش النيل، أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون.

- أمام فندق كمبنسكي النيل.

- سور ضريح سعد زغلول.