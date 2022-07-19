مشروع كايرو بايك.. وسيلة انتقال رخيصة الثمن واليوم بـ8 جنيهات

أطلقت محافظة القاهرة مشروع كايرو بايك بالتنسيق مع شركاء التنمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتشجيع ركوب الدراجات ومواجهة أزمة الزحام، والحد من التلوث وتحديدًا في منطقة وسط البلد، وبدأت الشركة المختصة في إقامة محطات مشروع كايرو بايك للدراجات في ميادين عبدالمنعم رياض والتحرير ومحمد فريد وشارعي عبدالخالق ثروت والفلكي بشكل مبدئي تمهيدًا لإطلاق التشغيل التجريبي وإتاحة الدراجات للمواطنين والشباب خلال الأيام المقبلة. .

ومن أبرز المعلومات عن مشروع كايرو بايك أنه يعد أرخص وسيلة انتقال في شوارع القاهرة، إذ يبدأ إيجار الدراجة (البسكلتة) بجنيه واحد، واليوم كاملًا بـ8 جنيهات.

- العمل على مواجهة الكثافات المرورية وتخفيف الزحام.

- الاعتماد على وسائل مواصلات صديقة للبيئة للحد من أى انبعاثات ملوثة وتسيير الحركة المرورية، علاوة على أنها تعد أرخص وسيلة انتقال أو تنزه.

استخدام الدراجات

- تشجيع المواطنين على استخدام الدراجات بدلًا من السيارات الخاصة.

- التنسيق بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT ومؤسسة دروسوس السويسرية لإنجاز المشروع مع إشراف من معهد سياسة النقل والتنمية ITDP .

- تعد القاهرة أول محافظة تشهد انطلاق هذا المشروع في شوارعها، وتحديدًا منطقة وسط البلد.

- سيتم حجز الدراجات بواسطة تطبيق على الموبايل أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع.

- التركيزعلى مناطق وسط البلد وعابدين وباب اللوق والتحرير والزمالك وجاردن سيتي.

المرحلة الأولى

- المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك تبدأ بـ250 دراجة.

- على مدار الشهرين المقبلين سيتم العمل على تجهيز وإعداد 45 محطة بدراجات تعمل بالطاقة الشمسية، وبها كاميرات مراقبة.

- التنسيق التام بين محطات كايرو بايك للدراجات ومحطات المترو وخطوط سير أوتوبيسات النقل العام من أجل التيسير على المواطنين.

- محاكاة التجارب العالمية، مثل أوروبا في تعزيز ثقافة استخدام الدراجات بالشوارع والحد من الوسائل المزعجة والملوثة للبيئة.