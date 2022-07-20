انطلاق أعمال «الصبة الخرسانية الأولى» بمحطة الضبعة للطاقة النووية

أعطى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واليكسى ليخاتشوف مدير عام شركة روساتوم إشارة البدء فى أعمال «الصبة الخرسانية الأولى» للوحدة الأولى بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

بدء أعمال الصبة الخرسانية

وأشارت روساتوم في بيان لها إلي إصدار هيئة تنظيم الرقابة النووية والأشعاعية تراخيص الانشاء للوحدة الأولى والسماح بالبدء فى أعمال الصبة الخراسانية الأولى لمحطة الضبعة النووية في 29 يونيو الماضي 2022.

وأكد المدير العام لشركة «روساتوم» على أهمية الحدث قائلا: «بدء بناء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية يعني انضمام مصر للدول المنتجة للطاقة النووية لافتا الي ان روساتوم ستبني وحدات طاقة حديثة مجهزة بمفاعلات VVER-1200 في مصر».

وقال إن إنشاء محطة الطاقة النووية لمصر سيتيح الوصول إلى مستوى جديد من التطور التكنولوجي والصناعي والتعليمي لافتا إلى أن مشروع إنشاء المحطة النووية هو أكبر مشروع تعاوني بين روسيا ومصر منذ بناء سد أسوان العالي.

إشارة البدء للبرنامج النووى المصرى

ورحب رئيس مجلس اِدارة هيئة المحطات النووية خلال الاحتفاليةالاحتفالية،بكل من ساهم بالحضور لتلك الاحتفالية التى تمثل الصبة الخراسانية الأولى للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية لافتا الي انه لم يكن هذا اليوم ليتحقق لولا النظرة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أعطى اشارة البدء للبرنامج النووى المصري.

قال الدكتور محمد شاكر إن البدء فى الصبة الخراسانية الاولى للمحطة الأولى بمحطة الضبعة النووية يمثل سعادة لنا، وذلك يعتبر مناسبة تاريخية لمصر لافتا الي ان القيادة السياسية حققت فى مصر ثمار التعاون المصرى الروسي وساهم فى التغلب على مختلف التحديات التى واجهت المشروع و تحديداً جائحة كورونا والتى لم تكن لها أى تأثير على المشروع.

دروع شرفية تكريمية بمناسبة بدء الصب الخرساني

واعلنت شركة روساتوم المنفذة لمشروع الضبعه في بيان قيام الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية المالك والمشغل المستقبلى للمشروع بمنح دروع شرفية تكريمية بمناسبة البدء فى أعمال الصب الخراسانى لوزير الكهرباء واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وهى المحافظة التى يجرى اِنشاء المشروع بها، والدكتور سامى شعبان عطالله رئيس مجلس اِدارة هيئة تنظيم الرقابة النووية والأشعاعية واليكسي ليخاتشوف مدير عام مؤسسة روساتوم، وألكسندر كورتشاجين، النائب الاول لرئيس شركة «آتوم ستروى إكسبورت» وجريجورى سوسنين نائب رئيس شركة «آتوم ستروى إكسبورت» والمدير التنفيذى لمشروع محطة الضبعة النووية.

ميداليات تذكارية لفريق العمل المصرى والروسيومنح الدكتور محمد شاكر واليكسى ليخاتشوف ميداليات تذكارية لفريق العمل المصرى والروسي المساهمين فى هذا الانجاز تقديراً للأداء المتميز لهم، وشمل هذا التقدير كل من المهندس محمد رمضان نائب رئيس هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة، والمهندس سيد صلاح متيسر رئيس قطاع هندسة التنفيذ، والدكتور محمد دويدار مدير المشروع لمحطة الضبعة النووية؛ بالاضافة الى المهندس خالد عطية نائب مدير مشروع محطة الضبعة النووية واخيراَ المهندس احمد حمدى مدير عام الأمان النووى والتراخيص.