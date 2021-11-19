«روساتوم» الروسية تهنئ الحكومة والشعب المصري بأول عيد للطاقة النووية

تحتفل الحكومة المصرية يوم 19 نوفمبر من كل عام، بالعيد الأول للطاقة النووية، وهو اليوم الذي حددته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كونه يوما تاريخيا في حياة المصريين، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة، مع شركة «روساتوم»، الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي «فلاديمير بوتين».

«روساتوم» تهنئ المواطنين والأوساط العلمية ومجتمع الخبراء في مصر

وقدمت شركة «روساتوم»، الحكومية الروسية التهنئة للمصريين والأوساط العلمية ومجتمع الخبراء وفي مقدمتهم قيادات وموظفي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ووزارة الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة وحكومة البلاد، بهذه المناسبة.

الضبعة.. أساس لتحقيق الحلم المصري

وأشارت «روساتوم»، في بيان صادر عنها، اليوم، إلى أنه في 19 نوفمبر 2015 وقعت حكومتا مصر وروسيا اتفاقية لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، لتحقيق الحلم المصري في مجال التكنولوجيا النووية المتمثل في إنشاء محطة للطاقة النووية بمدينة الضبعة في محافطة مطروح.

محطة الضبعة.. مزيج من أنظمة الأمان النشطة

وأكدت الشركة في بيانها أن محطة الضبعة للطاقة النووية سيتم تجهيزها بأحدث مفاعلات VVER-1200 الروسية من الجيل «3+»، لافتا إلى أنه بفضل اعتماد محطة الضبعه النووية على مزيج من أنظمة الأمان النشطة والسلبية «الخاملة»، لا تزال المحطة في طور الإنشاء حاليا وتلبي جميع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المشروع يلعب دورا هاما في الحياة الاجتماعية الاقتصادية والتكنولوجية

وأكدت «روساتوم»، أن مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي ينفذه الفريقان الروسي والمصري بجهود مشتركة، سيلعب دورا هاما في الحياة الاجتماعية الاقتصادية والتكنولوجية للبلاد وسيعطيها زخما للتحول التدريجي إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون في الاقتصاد والقطاع الصناعي، ويخلق المشروع بذلك قاعدة متينة لتحقيق تنمية مستقرة ومستدامة في مصر لعقود قادمة.