الوزراء يستعرضون ملفات الثانوية العامة وأزمة الغذاء العالمية خلال اجتماع الحكومة

خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر غدا أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة، وبذلك تكون الوزارة قد أتمت امتحانات 22 مليون طالب هذا العام بنجاح، معربا عن تمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق.

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضاً حول جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية في إطار التوجيهات الصادرة بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية في هذا الصدد.

وفي مستهل العرض، تناولت الدكتورة رانيا المشاط البرنامج الطارئ مع البنك الدولي لدعم التصدي لأزمة الغذاء والقدرة على الصمود، حيث استعرضت حجم التمويل الموجه لشراء الاقماح، واستكمال منظومة بناء وتحديث الصوامع وتحقيق الاستدامة لمنظومة الغذاء، والجهات المستفيدة من البرنامج، وما تم إنجازه، والموقف الحالي، موضحةً أنه يوجد حالياً بعثة من البنك الدولي لمناقشة الإطار التعاقدي لمناقصات القمح.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي خلال العرض إلى برنامج "دعم الموازنة العامة للدولة نحو الصمود الاقتصادي ومتطلبات الأمن الغذائي" بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، حيث تناولت بالتفصيل محاور وأهداف البرنامج والتي تضمنت دعم استجابة الأمن الغذائي على الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود، وتعزيز صمود وشفافية القطاع المالي.

ومن جانب آخر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى ما قام به البنك الدولي والبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية من تحويل لجزء من الاعتمادات المطلوبة اتصالاً ببرنامج إطار تمويل سياسات التنمية 2021/2022.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أحاط الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المجلس علماً بأنه فيما يتعلق بالطرح الأخير الذي أعلنت عنه الوزارة للمصريين في الخارج، ضمن مشروع "بيت الوطن" لتوفير أراض ووحدات سكنية لأبنائنا في الخارج، فقد تم إغلاق باب الحجز به منذ أيام، حيث شهد إقبالا كبيرا على الحجز، خاصة على الأراضي، وتم حتى الآن تحويل ٢٩٢ مليون دولار مقدمات حجز من إجمالي نحو ١.١٧٢ مليار دولار، مضيفا : نعمل حاليا على توفير الأراضي اللازمة والوحدات السكنية؛ لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المتقدمين للحجز.

فيما أجري هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مداخلة أشار فيها إلى أنه تم توقيع اتفاقية بشأن تحويل مصنع غزل في الفيوم، مغلق منذ عدة سنوات، إلى مجمع مكون من 14 ورشة لإنتاج الملابس الجاهزة، وذلك بالتنسيق مع فاضل مرزوق أحد رجال الأعمال في صناعة الملابس الجاهزة لعمل التصميمات الهندسية للمجمع، والذي سيبدأ عمله بالتشغيل لصالح مجموعة من مصدري الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وقال الوزير: يقام المجمع على مساحة 21 ألف متر بتكلفة تطوير 80 مليون جنيه، ومن المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل قبل أول نوفمبر 2022. ويهدف المشروع إلى تشغيل حوالي 3000 عامل أغلبهم من الفتيات والسيدات، حيث تتولى تنفيذه مؤسسة النداء في إطار برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، موجها الشكر للوزارة على التعاون الإيجابي.

وأضاف: تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام تكرار هذا النموذج في مساحات غير مستغلة في مصانع شركاتها التابعة، وأبرزها مساحة غير مستغلة تابعة لشركة "مصر حلوان للغزل والنسيج" بخلاف التطوير الجاري تنفيذه بالشركة ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة.