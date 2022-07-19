مدبولي توجيه رئاسي بتعظيم الاستفادة من الأراضي الشاطئية غرب العلمين الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض المخططات الخاصة باستغلال الأراضي بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.

حضر الاجتماع اللواء هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي إحدى الشركات والاستشاريين.

توجيه رئاسي بتعظيم الاستفادة من الأراضي الشاطئية بالمنطقة الغربية بالعلمين الجديدة

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي الشاطئية بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية بها.

إدارة مثلى

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ هدف اجتماع اليوم، هو استعراض المخططات المطروحة من مختلف الجهات المعنية، قبل البدء في تنفيذ المشروعات، التي من شأنها زيادة الطاقة الفندقية بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار إلى أهمية أنَّ يكون هناك إدارة مثلى لما سيتمّ إقامته وتنفيذه من مشروعات، وأن يكون تشغيل هذه المشروعات من خلال شركات عالمية متخصصة فى هذه الأنشطة، وذلك بما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى للمقومات والإمكانات المتوافرة في هذا المكان الفريد، وبما يضمن تقديم خدمات متكاملة بصورة مميزة تجذب المزيد من الزائرين لهذه المنطقة، وهو ما سيسهم بدوره في توفير قدر كبير من فرص العمل الجديدة للشباب.

مشروعات خدمية وتنموية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّه تمّ خلال الاجتماع استعراض عدد من المخططات التي تضم مشروعات خدمية وتنموية، تستهدف إتاحة وجهة سياحية على مدار العام في الساحل الشمالي، بهدف الوصول لأعلى كفاءة للمخطط الخاص بالواجهة البحرية.

وأضاف «سعد»: تضمنت المخططات التي تمّ استعراضها خلال الاجتماع العديد من المشروعات الفندقية والخدمية المتميزة، وكذا المناطق الترفيهية، وخلافه، وأنَّه تمّ خلال الاجتماع مناقشة مميزات هذه المخططات، بهدف الوصول إلى الرؤية التي تضمن الاستغلال الأمثل للمنطقة الشاطئية المستهدفة.